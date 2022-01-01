Максим Артамонов Под санкции ЕС попали «Мотовилихинские заводы» Они оказались в списке из 168 российских предприятий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Европейский Союз утвердил девятый пакет санкций против России. В его рамках был составлен санкционный список 168 российских предприятий, связанных с военной промышленностью, куда включено ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Евросоюза.

В документе говорится, что ПАО «Мотовилихинские заводы» «несёт ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», потому что «производит военную технику, артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня».

Все предприятиям из списка ограничен доступ к промышленным технологиям, вычислительным компонентам, печатным схемам, радионавигационным системам, аппаратуре радиоуправления и камерам.

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