В Перми очень сильный снегопад начнётся в 14 часов Он продлится до ночи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уточнение прогноза на 18 декабря: ночью на ЕТР вышел юго-западный циклон, центр которого сейчас находится южнее Москвы. Циклон принёс очень сильные осадки в ряд областей, в частности, на юге Московской области выпало до 20 мм снега за 12 часов.

На территорию Пермского края вышел юго-западный циклон, который накануне принёс рекордные осадки в ряде областей Европейской территории России, включая Московскую область. Фронт несёт рекордные осадки и нашему региону. Так, сильный снег начнётся в Перми около 14.00. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Во второй половине дня ожидается очень сильный снегопад с интенсивностью до 3 мм/ч и снижением дальности видимости до 500 м. К ночи осадки прекратятся.

В Перми до 23 часов выпадет 12-14 мм осадков, а на юго-западе края до 15-17 мм. Прирост снежного покрова в краевом центре составит более 10 см.

Температура воздуха будет постепенно повышаться и ночью достигнет отметок 0…+1° как на юге региона, так и в Перми. Это хорошая новость для автомобилистов: в связи с оттепелью не ожидается такой сложной ситуации на дорогах, как во время снегопада неделю назад.

В МЧС в связи со сложными погодными условиями 18 декабря призвали жителей Прикамья проявлять осторожность.

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