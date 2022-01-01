В МЧС Прикамья предупредили о сильной метели 18 декабря
В региональном управлении МЧС выступили с предупреждением жителям Пермского края об ухудшении погодных условий 18 декабря.
Согласно метесводкам, в воскресенье в Прикамье ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах, местами по краю гололёд.
Всё это может привести к ДТП, авариям на системах ЖКХ, обрывам линий электропередач, падению неустойчивых конструкций.
В связи с этим спасатели рекомендовали избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и стараться не парковать транспорт рядом с ними. При авариях на электросетях следует обесточить все электроприборы. Водителям предписано избегать резких манёвров и торможений, а движение осуществлять с учётом состояния дорожного покрытия.
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