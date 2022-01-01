Во время полицейской облавы в Березниках задержаны трое преступников, находящихся в федеральном розыске Оперативно-профилактическое мероприятие провели для стабилизации криминогенной обстановки в городе Поделиться Твитнуть

На территории города Березники Пермского края местные полицейские, а также сотрудники различных служб краевого Главка и Управления МВД России по Перми провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на стабилизацию криминогенной обстановки.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, по результатам облав было выявлено и пресечено 19 преступлений. Задержано четыре человека, находящихся в розыске, из них три — в федеральном.

Кроме того, было пресечено 203 административных правонарушения, выявлено девять фактов незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, лома цветных и черных металлов.

Пять человек привлечено к административной ответственности за употребление наркотиков.

Всего было проверено более 500 иностранных граждан и около 200 лиц, состоящих на различных профилактических учётах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.