Максим Артамонов В Пермском крае будет ограничено движение грузовиков на федеральных трассах Это связано с ожидающимися снегопадами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 18 по 19 декабря ограничат движение грузовиков по федеральных трассах М7 «Волга» и Р-242 «Пермь-Екатеринбург». Такие меры приняты в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями — в ближайшие дни на территории Прикамья ожидаются сильные снегопады.

Как уточнили в Упрдор «Прикамье», эти ограничения на движение большегрузов будут действовать с 00:00 18 декабря и до 23:59 19 декабря на участке трассы М7 «Волга» подъезд к Перми, км 342+900 — км 509+867, а также на участке трассы Пермь-Екатеринбург км 9+154 — км 160+036.

В связи погодными условиями водителей просят быть осторожнее и соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Напомним, аналогичное ограничение для грузовиков уже вводилось на прошлой неделе. Оно действовало с 18:00 9 декабря и до 00:00 12 декабря на участке автодороги М7 «Волга» подъезд к Перми (км 342+900 — км 509+867).

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