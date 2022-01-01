Максим Артамонов Сенатор от Пермского края Климов считает, что в России нужна «всеобщая гражданская мобилизация» Такое заявление он сделал во время выступления перед единороссами в Пермском университете Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Андрея Климова

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов высказал мнение о необходимости «всеобщей гражданской мобилизации». Об этом она сообщил в своём telegram-канале.



«Нам для защиты Отечества нужна не только эффективная боевая работа на УкрТВД и в российском оборонном комплексе в целом, но и подлинная всеобщая мобилизация гражданского общества», — заявил сенатор на встрече с местными единороссами в Пермском классическом университете, не пояснив, что такое УкрТВД. Предположительно, речь идёт об украинском театре военных действий.



Сенатор также отметил, что «в тот особый период, который переживает Родина, никто не должен стоять в стороне от общей борьбы с внешней агрессией пяти десятков недружественных государств». Поэтому, считает Климов, нужна «скорейшая консолидация российского государства и общества».



«Пока у России есть силы стратегического сдерживания, американцам остается досаждать нам незаконными санкциями, информационными и дипломатическими атаками, прокси-войнами и прочими гадостями с помощью своих вассалов», — добавил он.



Это уже не первое неординарное высказывание Климова в последнее время. В конце октября он заявил, что уехавшие после начала спецоперации из страны россияне могут попасть под действие закона об иноагентах.



Сенатор тогда пояснил свою мысль: если гражданин РФ «собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт» и сможет стать «фигурантом этого закона [об иноагентах]».



После этого заявления сенатора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Климова «частным мнением».



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