Максим Артамонов Сенатор от Прикамья Андрей Климов считает, что уехавшие за границу россияне могут стать иноагентами Они не должны работать в сфере госвласти, преподавать в вузах и школах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По мнению руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сенатора от Пермского края Андрея Климова, уехавшие после начала спецоперации из страны россияне могут попасть под действие закона об иноагентах.

«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался», — заявил Климов.

Сенатор считает, что если гражданин РФ «собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт».

«То есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — развил свою мысль сенатор.

По мнению члена Совета Федерации, уехавшие из страны россияне не должны больше работать в сфере госвласти, преподавать в вузах, школах и т.д.





После этого заявления сенатора пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Климова «частным мнением».

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. С этого времени, по данным Forbs, страну покинули до 700 тыс. человек. Это примерно население Ижевска.















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