Максим Артамонов
Сенатор от Прикамья Андрей Климов считает, что уехавшие за границу россияне могут стать иноагентами
Они не должны работать в сфере госвласти, преподавать в вузах и школах
По мнению руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, сенатора от Пермского края Андрея Климова, уехавшие после начала спецоперации из страны россияне могут попасть под действие закона об иноагентах.
«Если внимательно почитать закон о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался», — заявил Климов.
Сенатор считает, что если гражданин РФ «собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит он совершил политический акт».
«То есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто», — развил свою мысль сенатор.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. С этого времени, по данным Forbs, страну покинули до 700 тыс. человек. Это примерно население Ижевска.
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