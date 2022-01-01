В Перми сгорела крыша банного комплекса Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

В региональное управление МЧС в 20 час. 52 мин. поступило сообщение о пожаре в банном комплексе, расположенном на ул. Чкалова в Перми. Пожарно-спасательные подразделения — 37 человек личного состава и шесть единиц техники — выехали к месту ЧП.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте пожарные обнаружили, что горит кровля банного комплекса. Предварительная площадь пожара 40 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 21.15 и ликвидировано в 21.22.

Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.