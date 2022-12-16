Максим Артамонов В Перми эвакуировали «Колизей Синема» Улица Куйбышева перекрыта, пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Сегодня вечером в Перми был эвакуирован торгово-развлекательный центр «Колизей Синема». об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение о задымлении объекта поступило около 18:00. На место выехали 40 спасателей и 12 машин.

До приезда пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировалось 200 человек.



Сейчас сотрудники МЧС проверяют торговый центр. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.



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