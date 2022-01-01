Максим Артамонов В Пермский край вернулся участник спецоперации, у которого сгорел дом Он написал ходатайство о демобилизации в связи со сложной ситуацией в семье Поделиться Твитнуть

Мобилизованный для участия в спецоперации из Бикбарды Пермского края вернулся домой.У его семьи в октябре сгорел дом, и все родные остались без жилья.



По словам мамы резервиста, её сын приехал домой 15 декабря, сообщает perm.aif.ru.

Издание отмечает, что ранее мобилизованный написал ходатайство о демобилизации в связи со сложной ситуацией в семье. Своё возвращение он держал в секрете и хотел сделать сюрприз, рассказала мама резервиста.

Где теперь будет жить он сам и его семья, не уточняется.



Фото: администрация Куединского муниципального округа

Напомним, о сгоревшем доме семьи мобилизованного в середине октября сообщила в соцсетях администрация Куединского муниципального округа. Кроме дома, сгорели все надворные постройки, и семья из двух несовершеннолетних детей, их мамы и 75-летней бабушки потеряла в пожаре всё имущество.



После происшествия был объявлен сбор помощи пострадавшей семье.



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