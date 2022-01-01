Елена Синица В Пермском крае сгорел дом семьи мобилизованного для спецоперации на Украине В семье воспитываются двое несовершеннолетних детей Поделиться Твитнуть

фото: администрация Куединского муниципального округа

В Пермском крае сгорел дом семьи мобилизованного для спецоперации на Украине. Об этом сообщает администрация Куединского муниципального округа в своих соцсетях.

«В селе Бикбарда сгорел дом и все надворные постройки. Семья из двух несовершеннолетних детей, их мамы и 75-летней бабушки потеряла в пожаре всё имущество и нуждается в предметах первой необходимости», — говорится в сообщении.





Отмечается, что старший сын мобилизован для участия в специальной военной операции на Украине.





Жителей просят оказать помощь семье. В частности, требуется одежда, обувь, продукты длительного хранения, канцтовары. Принести вещи можно в Бикбардинский территориальный отдел либо в соцзащиту по адресу: п. Куеда, ул. Гагарина, 19, каб. № 30.





По всем вопросам можно также обратиться по тел. 8-902-797-16-53.

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