Максим Артамонов В Прикамье чиновники озаботились безопасностью аттракционов

В краевое Заксобрание поступил законопроект о госконтроле их технического состояния Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение депутатов регионального парламента проект закона о госконтроле технического состояния и эксплуатации различных аттракционов на территории Прикамья. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевого Заксобрания.

Сейчас нет отдельного федерального закона, который регулировал бы деятельность аттракционов. По мнению авторов законопроекта, региональный закон обеспечит полноценный государственный контроль в этой сфере.



Технические требования к безопасному состоянию аттракционов установлены Правительством РФ в соответствии с техрегламентом Евразийского экономического союза 2016 года.

Напомним, в конце августа после проверки прокуратуры выяснилось, что все аттракционы в Краснокамске работали с нарушениями. Ни один из них не прошёл обязательную регистрацию перед вводом в эксплуатацию, для посетителей не был ограничен доступ в опасные зоны (к электрооборудованию и механизмам), а большинство надувных аттракционов были закреплены с нарушением правил.

Кроме того, выяснилось, что на аттракционах работают несовершеннолетние, с которыми не заключены трудовые договоры. Также работники не прошли инструктажи по технике безопасности, а предприниматели не использовали контрольно-кассовую технику и не выдавали билеты посетителям.



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