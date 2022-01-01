Елена Синица Все аттракционы в парке отдыха Краснокамска работали с нарушениями В отношении собственников аттракционов возбудили административные дела Поделиться Твитнуть

Григорий Соловьёв

Прокуратура проверила безопасность аттракционов в Парке культуры и отдыха Краснокамска. Выяснилось, что все аттракционы работали с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Так, ни один аттракцион не прошёл обязательную регистрацию перед вводом в эксплуатацию. Кроме этого, не ограничен доступ посетителей в опасные зоны, в том числе к электрооборудованию и механизмам. Помимо этого, большинство надувных аттракционов закреплены с нарушением правил.





Также выяснилось, что на аттракционах работают несовершеннолетние, с которыми не заключены трудовые договоры. Более того, они не прошли инструктажи по технике безопасности. Предприниматели также не использовали контрольно-кассовую технику и не выдавали билеты посетителям.





В результате главе Краснокамского округа и трём предпринимателям внесли представления. В отношении собственников аттракционов возбудили девять административных дел по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов), ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению).

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