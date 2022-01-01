Пермяки снизили бюджет на новогодние подарки Не будут ничего и никому дарить 17% опрошенных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этому году жители Перми готовы потратить на новогодние подарки в среднем 12 500 руб. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом SuperJob.

В прошлом году сумма была больше и равнялась 13 тыс. руб., даже в "ковидном" 2020-м пермяки были щедрее, чем сегодня – 12,8 тыс. руб. В допандемийном 2019 году на подарки горожане не жалили 13,8 тыс. руб.

Новогодние подарки чаще делают женщины, при этом тратят на них меньше, чем мужчины.

Чаще всего пермяки готовят новогодние подарки для родственников (66%). Каждый третий (33%) преподнесёт что-то своей второй половинке, каждый пятый (20%) — друзьям. Сделать подарок себе планируют 13%, коллегам — 9%. Не будут дарить подарки на Новый год 17% опрошенных.

По сравнению с прошлым годом, средняя сумма расходов на новогодние подарки снизилась практически во всех мегаполисах. Исключения — Ростов-на-Дону и Челябинск (здесь бюджет не изменился).

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