Максим Артамонов Руководителем следственного отдела по Кировскому району Перми стал Сергей Максимов Он работает в следкоме с 2011 года Поделиться Твитнуть

Приказом Следственного комитета от 13 декабря на должность руководителя следственного отдела по Кировскому району Перми назначен подполковник юстиции Сергей Максимов. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Сергей Максимов окончил юридический факультет Современной гуманитарной академии. Профессиональный путь начал в органах МВД, занимая должности следователя и старшего следователя.

С 2011 года служит в органах Следственного комитета. В разные годы занимал должности следователя и старшего следователя, заместителя руководителя межрайонного следственного отдела следственного управления по Владимирской области, руководителя следственных отделов в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

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