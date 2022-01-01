В Перми собираются создать «муниципальную милицию» Структура будет заниматься охраной общественного порядка в городе Поделиться Твитнуть

Власти Перми прорабатывают вопрос создания в городе муниципального учреждения, которое бы замкнуло на себе большой комплекс работ по охране общественного правопорядка. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Городские власти заинтересованы в том, чтобы пермяки стали ощущать себя более защищёнными. Какие рычаги влияния есть у муниципалитета? Административная практика, система видеонаблюдения, взаимодействие с правоохранительными органами. Сейчас эти функции распределены по разным подразделениям администрации, — констатировал градоначальник. — Решили посмотреть, как выстроена эта работа в других городах. Заинтересовал опыт Уфы, в котором действует МКУ «Центр общественной безопасности». Сегодня коллеги из Уфы поделились своими наработками».

Алексей Дёмкин заявил, что новая структура станет, по сути, «муниципальной милицией», которая не будет подменять работу других ведомств, а дополнит её, позволит активнее влиять на криминогенную обстановку в городе. Глава Перми отметил, что властям сейчас важны охрана общественного правопорядка при проведении массовых мероприятий, патрулирование улиц, мониторинг соблюдения правил благоустройства и пр.

Мэр попросил горожан поделиться своим мнением об идее создания новой структуры.





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