Пермская квартира вошла в топ-3 крупноформатной недвижимости ПФО Её площадь превышает 500 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Агентство Циан составило шорт-лист актуальных запасов крупноформатной жилой недвижимости в Приволжском федеральном округе. В список вошло более 40 квартир, чья площадь превышает 300 кв. м. Второе место в топе заняла квартира в Перми.

Она располагается в башне ЖК «Акварели» на ул. Вильвенской и имеет площадь 502,4 кв. м.

Недвижимость трёхуровневая. Первый ярус (135 кв. м) заполнен тремя спальнями, кабинетом и спальней. Второй (189,3 кв. м) предназначен для спорта и отдыха, здесь предусмотрено место для домашнего спа-салона, хаммама, сауны и тренажерного зала, к которым примыкает терраса площадью 68,5 кв. м. Наконец самый верхний этаж (178,1 кв. м) включает гостиную, кухонную зону, прачечную, гардеробную, еще одну спальню и комнату для персонала. Пентхаус оценён в 55 млн руб.

Возглавляет список самых больших в ПФО квартир пентхаус в Казани. Его площадь — 550 кв. м. Купить недвижимость можно за 60 млн руб. Также в тройке квартира площадью 495 кв. м. Она построена в Нижегородской области и оценена в 28,5 млн руб.

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