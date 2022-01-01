Елена Синица Пермское предприятие планирует вернуть в городскую казну субсидию в 56 миллионов МУП ГКТХ закончит год с небольшой прибылью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское предприятие «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» в этом году выйдет на безубыточность и даже получит небольшую прибыль. Об этом сообщил начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Станислав Баскаков на заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству.

По его словам, по итогам 2022 года предприятие может получить прибыль около 715 тыс. руб. При этом непокрытых расходов тоже не будет. Как пояснил Баскаков, это удалось за счёт передачи в концессию оборудования. Это позволило освободить амортизационные средства и погасить все убытки.





В ходе обсуждения депутаты поинтересовались, когда предприятие планируют вернуть субсидию в размере 56 млн руб., выданную из бюджета города.





«Сейчас мы вышли в план на безубыточность. Далее будем рассматривать варианты возвращения этой суммы в бюджет», — ответил Станислав Баскаков.





При этом он добавил, что пока назвать конкретные сроки сложно.

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