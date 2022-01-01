Сухогруз сел на мель в Пермском крае по вине вахтенного начальника Прокуратура завершила проверку по факту ЧП на Каме Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

В Пермской транспортной прокуратуре завершена проверка по факту посадки на мель в сентябре 2022 года сухогрузного теплохода «Кизляр», груженного пиломатериалом. Судно выполняло рейс из Соликамска в Астрахань.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, причиной ЧП явилось нарушение правил плавания вахтенным начальником теплохода. Он не выбрал безопасную скорость движения и дал неправильную оценку обстановки, в которой оказалось судно.

По постановлению прокурора вахтенный начальник теплохода оштрафован на 5 тыс. руб.

Напомним, 24 сентября груженное пиломатериалами грузовое судно «Кизляр», принадлежащее ООО «Альфа-Транс», село на мель на 2448,7 км Камы в районе с. Усть-Кондас Усольского района Пермского края.

Повреждений корпуса судна, развала груза и разлива нефтесодержащих жидкостей допущено не было. В результате происшествия никто не пострадал, угроза судоходству отсутствовала.





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