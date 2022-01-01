В филиале «ПМУ» новый компьютерный тренажерный комплекс Поделиться Твитнуть

Автор фото Андрей Хузин

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» завершилась разработка компьютерного тренажерного комплекса (КТК). Он полностью имитирует управление технологическими процессами агрегата карбамида. Тренажер установлен в учебном классе. Там же, где уже находится КТК производства аммиака. Таким образом, тренажерный класс «ПМУ» стал универсальным для основных производственных цехов филиала.

Персонал цеха по производству карбамида филиала «ПМУ» получил возможность отработать необходимый порядок действий в условиях, приближенных к реальным. Симулятор полезен не только начинающим операторам, но и опытным специалистам. На нем можно отработать любые возможные сценарии, детально разобрать уже происходившие случаи и варианты их развития, освежить знания сотрудника после долгого перерыва в работе.

Андрей Сычев, ведущий инженер-технолог цеха №3 филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

— Варианты возможных сценариев охватывают всю цепочку производства карбамида: от поступления аммиака из цеха №2 до погрузки готовой продукции. Сотрудники также смогут отрабатывать действия по плану мероприятий локализации аварий. Уже разработаны девять таких сценариев, со временем этот перечень может быть расширен. В нашей версии КТК подрядчик реализовал анимационные эффекты. Например, на экране наглядно отображены процессы бурления жидкости в потоке газа. По их характеру можно определить уровень заполнения колонны.

Согласно нормативным документам, действующие сотрудники должны проходить обучение ежеквартально. Одновременно заниматься в тренажерном классе сможет одна дежурная смена. После проведения тренировки программа КТК сформирует отчет с оценкой действий сотрудников.

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