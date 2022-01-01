Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор Пермского Театра-Театра получил Вахтанговскую премию Поделиться Твитнуть

Егор Мухин на Вахтанговском фестивале / фото: Андрей Сухинин

С 8 по 12 декабря 2022 года в Москве проходил Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров (ВФТМ). За пять дней фестиваля прошло несколько десятков семинаров, лекций и круглых столов, фестиваль посетило 535 участников, 17 тыс. присоединились онлайн — это 400 театров из 61 субъекта РФ. Помимо обучающих модулей, программа традиционно включала присуждение Вахтанговской премии в области организации театрального дела. Одним из четырёх победителей стал исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин.

Егор Мухин — трижды номинант Вахтанговской премии. Получая награду, он пожелал коллегам: «Главное — частота попыток: с третьего раза получилось! Не надо бояться делать что-то новое. Со временем позитивные эффекты накапливаются, и изменения видны, особенно на большом расстоянии».

Премия была присуждена за презентацию того, что театру удалось реализовать в сезоне 202/22: ремонты, работа с «Пушкинской картой», увеличение финансирования, спектакли-променады, запуск онлайн-университета театральных менеджеров.

Егор Мухин стал самым активным спикером ВФТМ-2022: 8 декабря в рамках тематического блока «Управление и менеджмент в государственной сфере» он рассказал о выстраивании партнёрских отношений с органами власти, 9 декабря в блоке «Ресурсы и инструменты» поделился с коллегами мыслями о возможностях и обязательствах, которые получили театры вместе с проектом «Пушкинская карта», 10 декабря провёл практикум «Управление продажами: инструменты, технологии и подходы» и, наконец, 12 декабря представил проект «Театр-Театр 2021-2022» на защите в концертном зале «Зарядье».

Спикерами ВФТМ также стали руководитель отдела развития Театра-Театра Алёна Мухина, которая презентовала коллегам систему корпоративных продаж, и юрист по интеллектуальной собственности Валерия Маламура, а слушателями программы — пресс-секретарь театра Наталья Килунина и специалист по работе со зрителями Яна Шанина.

Егор Мухин, исполнительный директор Театра-Театра:

— Жаль, что тайминг выступления довольно сжатый: за 10 минут сложно успеть рассказать всё, особенно — про команду, тех самых людей, которым больше всех надо и которые превращают в реальность самые нереальные мечты. Я думаю, основная работа руководителя — создавать условия для развития сотрудников, давать им возможность реализовывать амбициозные проекты. Вклад каждого человека в работу всего театра огромен. Не удивлюсь, если следующий Вахтанговский театральный форум будет посвящён именно команде: взаимодействиям внутри и корпоративной культуре. Запрос от коллег на эту тему гигантский. Благодарю оргкомитет Вахтанговского фестиваля за отличную организацию мероприятия. Прекрасно, что есть площадка, которая собирает театральных менеджеров и даёт возможность экспертам делиться опытом. Поздравляю коллег Нижневартовского ТЮЗа, Архангельского театра драмы, театра «Блоха» из Санкт-Петербурга с Вахтанговской премией! Бесконечные слова благодарности — всей команде Театра-Театра. Как хорошо, что у нас так много людей, которым больше всех надо и которые каждый день двигают театр на один сантиметр вперёд.

Кирилл Крок, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров:

— У нас много фестивалей для актёров, для театров различных жанров, но общаться и повышать свой уровень знаний, заряжаться положительной энергией, вдохновляться примерами необходимо и тем, кто управляет театрами. Театральные менеджеры — важнейшее сообщество российского театра. Сколько людей в регионах успешно применяют современные методики продвижения театра, технологии продажи театральных билетов, наработки в рекламе и маркетинге, зарабатывают средства на уставную деятельность театра, развиваются... Необходимо, чтобы все эти технологии вошли в жизнь, поэтому раз в полтора года мы и проводим Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров.

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