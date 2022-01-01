Количество погибших на пешеходных переходах пермяков выросло на 70% Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2022 года на территории Перми произошло 162 ДТП с участием пешеходов на пешеходных переходах. Это на 15 случаев больше, чем в прошлом году. При этом число погибших в таких авариях увеличилось почти на 70%, об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

Инспекторы обратились к пешеходам с просьбой особенно в зимний период строго соблюдать правила дорожного движения. Они отметили, что начинать переход проезжей части стоит только после того, как автомобиль, который уступает пешеходу дорогу, остановится. Они также порекомендовали пешим участникам движения использовать верхнюю одежду со световозвращающими материалами, так как видимость на дорогах зимой снижена.

В Госавтоинспекции заявили, что усилят контроль за дорожным движением в Перми, в частности, вблизи пешеходных переходов будут выставлены дополнительные наряды ДПС.

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