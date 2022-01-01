Максим Артамонов С 19 декабря в Перми вернут платные парковки на участках улиц Петропавловской и Сибирской Их закрывали на время ремонта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что с 19 декабря возобновляется взимание платы за использование платных парковок, расположенных вдоль ул. Петропавловской на участке от ул. Попова до Комсомольского проспекта, а также вдоль ул. Сибирской на участке от ул. Монастырской до ул. Пермской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Это связано с тем, что работы по капитальному ремонту этих участков улиц на зиму приостановлены. Поэтому водители смогут вновь пользоваться платными парковками.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться требованиями установленных дорожных знаков.

Чиновники ввели систему платных парковок в Перми с 2016 года. Это решение городских властей вызвало критику со стороны автомобилистов. Но чиновники ссылались на то, что «внедрение системы платных парковок позволило увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города и сократить время длительной стоянки автомобилей».

Сегодня зона платной парковки ограничена улицами Крисанова, Пушкина, Комсомольским проспектом, Успенского, Осипенко, Сибирской, Чернышевского, Островского, Революции, Клименко, Парковой, Монастырской и Окулова.

С 28 ноября в центре города начала действовать новая тарифная зона платной парковки № 102. Размер платы за её использование — 30 руб. в час, вне этой зоны автомобилисты платят за парковку 20 руб. в час.

Платные парковки работают по будням с 09:00 до 19:00. В выходные ими можно пользоваться бесплатно.

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