«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг банка «Урал ФД» Поделиться Твитнуть

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО КБ «Урал ФД» на уровне ruВВВ-, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, комфортной позицией по капиталу при ограниченной операционной эффективности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления.

В течение последних 12 месяцев нормативы достаточности капитала банка показали положительную динамику. По состоянию на 01.11.2022 достаточность капитала и его устойчивость к потенциальной реализации кредитных и рыночных рисков оцениваются как адекватные. В течение 2022 года банк показывает положительный финансовый результат.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

Узнать подробнее о факторах, позволивших агентству присвоить банку действующий рейтинг кредитоспособности и стабильный прогноз, можно на сайте «Эксперт РА».

Универсальная лицензия ЦБ РФ № 249 от 09.04.2020. АО КБ «Урал ФД»





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