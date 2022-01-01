Максим Артамонов Глава Прикамья попросил жителей не устраивать свалки в муниципалитетах Самые проблемные территории находятся в Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском Поделиться Твитнуть

Во время прямого эфира губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на телеканале «Россия 24» он ответил на вопрос жительницы Кунгура о большой свалке, которая многие годы находится возле города. По словам чиновника, сейчас в регионе, как и в стране в целом, «очень большое внимание уделяется экологии».

Махонин пояснил, что на ликвидацию свалки под Кунгуром из федерального бюджета выделено 240 млн руб., ещё 80 млн руб. будет затрачено из регионального бюджета.

«Задача — за пару лет не просто рекультивировать, но и благоустроить эту территорию», — пояснил чиновник.

Он отметил, что ежегодно региональные власти ликвидируют около 70 свалок. Кроме Кунгура, проблемными остаются территории Соликамска, Березников и Чайковского.

Махонин также обратился к жителям Прикамья, попросив их не создавать новые свалки.

«Большая просьба ко всем жителям Пермского края: не надо создавать новых свалок, потому что тогда процесс будет бесконечным. Хочется, чтобы мы обращались с отходами цивилизованно, пользовались контейнерами для вывоза мусора в те места, которые определены», — сказал чиновник.

Напомним, свалка под Кунгуром расположена в непосредственной близости от Кунгурской ледяной пещеры. Полигон эксплуатировался с 1965 по 2016 год. На него свозили коммунальные отходы из Кунгура и близлежащих населённых пунктов. За десятилетия на площади в 10,59 га накопилось 764 тыс. куб. м мусора.

Чиновники обещают начать ликвидацию мусорного полигона в 2023 году, а в 2025-м планируется начать благоустройство территории. Оно включает в себя работы по посеву многолетних травосмесей и уход за ними.

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