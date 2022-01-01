Максим Артамонов В Кунгуре на ликвидацию свалки будет выделено более 322 млн рублей Большую часть средств предоставит федеральный бюджет Поделиться Твитнуть

Межведомственная экспертная комиссия РФ одобрила природоохранный проект по рекультивации свалки хозяйственно-бытовых отходов в Кунгуре. Чиновники обещают начать работы по ликвидации мусорного полигона в 2023 году. Об этом сообщили в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.





На реализацию проекта будет направлено 238,9 млн руб. из федерального бюджета, 79,6 млн руб. — из регионального и 4 млн руб. — из местного. А в 2025 году планируется начать благоустройство этой территории — оно включает в себя работы по посеву многолетних травосмесей и уход за ними. По словам чиновников, рекультивация свалки в Кунгуре улучшит качество жизни 63,6 тыс. человек.





Свалка расположена в черте города, в непосредственной близости от Кунгурской ледяной пещеры. Полигон эксплуатировался с 1965 по 2016 год. На него свозили коммунальные отходы из Кунгура и близлежащих населённых пунктов. За десятилетия на площади в 10,59 га накопилось 764 тыс. куб. м мусора.





В 2020 году специалисты минприроды Прикамья обследовали свалку. Она была признана объектом накопленного вреда окружающей среде В 2021-2022 годах ведомство разработало проектно-сметную документацию по объекту и получило положительное заключение государственной экологической экспертизы и заключение о проверке сметной стоимости. В этом году объект включён в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.





Сейчас также разрабатывается проектно-сметная документация для ликвидации мусорных полигонов в Чайковском, Березниках и Соликамске.





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