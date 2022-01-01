Максим Артамонов Губернатор Пермского края подвёл итоги мобилизационной кампании в регионе Чиновник считает, что все сложности были преодолены Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прошедшая в России и Пермском крае мобилизационная кампания была «непростым временем», но в целом власти смогли преодолеть все сложности. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, подводя итоги 2022 года в эфире телеканала «Вести».

«Естественно, мы столкнулись с определёнными сложностями, потому что мобилизации в стране не было с 40-х годов. Но в целом, хочу сказать, что эти сложности были преодолены. Это и в части поддержки самих мобилизованных, и их семей», — сказал Махонин.

Он поблагодарил всех жителей Пермского края, отметив, что они помогали от вязания носков для мобилизованных до предоставления бесплатных аптечек.

Махонин заявил, что власти и дальше продолжат поддержку семей мобилизованных и тех участников СВО, которые сейчас находятся в зоне боевых действий.

По словам чиновника, в начале года усилились санкционные режимы, и пермские предприятия столкнулись со сложностями, а первые два квартала года власти решали вопросы, чтобы не было массовых сокращений и уходов в простой. Сейчас, по мнению Махонина, промышленность региона работает в нормальном режиме. В следующем году ожидается рост оборонного заказа, и регион отрабатывает создание новых оборонных мощностей, а также подготовку новых площадок.

Кроме того, губернатор пообещал, что Пермский край будет поддерживать новые субъекты РФ, в частности, Северодонецк в ЛНР, который «закреплён» за нашим регионом. Власти Прикамья подписали соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с этим городом.

Напомним, ранее губернатор рассказал о работе бригады врачей из Прикамья в новой поликлинике Северодонецка. В составе бригады хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, терапевты, медсёстры и другие специалисты. Медики прибыли в ЛНР в конце ноября.

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