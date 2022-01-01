Губернатор проинспектировал ход строительства колледжа им. Н.Г. Славянова и техникума им. А.Д. Швецова Оба объекта будут сданы в эксплуатацию до конца лета 2023 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 13 декабря проинспектировал ход реконструкции и строительства в Перми объектов среднего профессионального образования — политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова и авиационного техникума им. А.Д. Швецова. Оба проекта включены в программу «Пермь-300» и реализуются при поддержке правительства Пермского края.

В краевом минстрое обратили внимание, что здание колледжа им. Н.Г. Славянова является объектом культурного наследия регионального значения. В рамках реконструкции уже произведена замена всех внутренних несущих конструкций и межэтажных перекрытий, остались нетронутыми только наружные стены. Также строители выполнили укрепление фундамента, отремонтировали системы канализации, отопления и водопровод. Кроме того, заново построен спортивный зал.

Директор подрядной организации реконструкции колледжа им. Славянова «Пермстроймет+» Сергей Фарберов сообщил, что на текущий момент восстановлены все внешние стены, смонтированы наружные инженерные сети, внутренние — на 80%. Также закрыт тепловой контур здания, рабочие приступили к запуску тепла в корпус. На 70% выполнена черновая отделка помещений колледжа. По его словам, в течение зимнего периода планируется завершить отделочные работы. Уже в новом учебном году студенты смогут заниматься в обновлённом корпусе.

Помимо этого губернатор посетил строительную площадку нового корпуса авиационного техникума им. А.Д. Швецова. В строящемся корпусе площадь порядка 15 тыс. кв. метров разделена на две части — в одной выполняются монолитные работы на уровне четвёртого этажа, в другой — закрыт тепловой контур, подведены необходимые коммунальные сети, до нового года подрядчик планирует подключить отопление. В здании общежития уже ведутся отделочные работы и монтаж инженерных сетей.

Всего в новом корпусе будут обучаться 1 тыс. студентов. Здесь разместятся учебные мастерские универсальных станков и станков с ЧПУ (числовым программным управлением), веб-дизайна, IT-решений и другой направленности. Откроются лаборатории технической механики, литейного производства, аддитивных технологий, мобильной робототехники и полигон для испытания продукции.

Помимо строительства нового учебного здания техникума, запланирована реконструкция существующего главного корпуса 1860 года постройки.

В итоге Дмитрий Махонин поручил краевому минстрою обеспечить постоянный контроль соблюдения сроков выполнения работ. «На подрядчиков возложена большая ответственность, чтобы завершение строительства шло в нужном темпе и оба объекта были сданы до конца лета 2023 года. Это необходимо для того, чтобы новый учебный год студенты начали в обновлённых зданиях — со всеми современными технологиями для получения профессий», — отметил губернатор.

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