Андрей Стрельцов Пермская лыжница отличилась на домашнем этапе Кубка страны Мария Истомина сумела завоевать две серебряные награды Поделиться Твитнуть

В Чусовом на этапе Кубка страны на призы олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова успешно выступила Мария Истомина.

Пермская динамовка завоевала две серебряные награды в гонке преследования на 10 км и в гонке свободным стилем на 10 км с раздельным стартом.

Мария Истомина родилась в 1997 году в с. Усть-Буб Пермской области. Тренеры спортсменки — Мария Поносова, Рафаил Кильдебаев, Ю. Бородавко, А. Лутков. Истомина была призёром чемпионата России, призёром этапа Кубка мира, чемпионкой мира среди молодёжи и юниоров, бронзовым призёром чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах 2021 года.

Является военнослужащей войск национальной гвардии Российской Федерации, имеет воинское звание «прапорщик».

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