С начала года в Пермском крае введено 1,6 млн квадратных метров жилья Всплеск продемонстрировало индивидуальное жилищное строительство Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За десять месяцев 2022 года в Прикамье введено в эксплуатацию 1,658 млн кв. м жилья. При этом основной объём строительства приходится на индивидуальную жилую застройку — 1,15 млн кв. м, 0,5 млн кв. м — на многоквартирные дома. Об этом сообщили в Пермьстате.

В минстрое региона отметили, что в 2022 году в крае планировалось ввести в эксплуатацию не менее 1,4 млн кв. м жилья. Итог ввода за январь—октябрь составил 118,4% от годового плана. В ведомстве добавили, что показатели по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в этом году соизмеримы с данными прошлого года, а вот ИЖС продемонстрировало всплеск (193,7% к аналогичному показателю 2021 года).

Лидирует по вводу жилья Пермь. В топ также вошли Пермский, Березниковский, Лысьвенский и Кунгурский городские и муниципальные округа.

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