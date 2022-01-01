Жители Пермского края всё реже готовы идти на снижение своих зарплатных ожиданий В среднем желаемый уровень заработка составляет 41 тысячу рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Пермского края к концу года стали увереннее чувствовать себя на рынке труда. Как выяснила Служба исследований hh.ru, в IV квартале снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы готовы только 39,3% пермяков. Это на 3,3% меньше, чем в III квартале.

Параллельно заметно выросла доля тех, кто не готов пойти на снижение зарплаты ради гарантии трудоустройства: если в III квартале текущего года такой позиции придерживались 32,7% жителей Прикамья, то в IV квартале их стало 44,4%.

По итогам ноября средняя ожидаемая зарплата соискателей из Пермского края составила 41 097 руб.

Наиболее высокие ожидания по зарплате среди высшего менеджмента (59,7 тыс. руб.), специалистов по добыче сырья (55,5 тыс. руб.) и строителей (54,5 тыс. руб.). Самые скромные — у соискателей в профессиональных сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (37,4 тыс. руб.), «Административный персонал» и «Наука, образование» (по 35 тыс. руб.).

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