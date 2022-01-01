Елена Синица Пермское УФССП взыскало 3,5 миллиона в пользу российской алмазодобывающей компании Должником оказалась компания из Александровска Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Поясняется, что на исполнение судебным приставам направили документ о взыскании с ООО «Александровск Конвейер Сервис» задолженности в размере более 3,5 млн рублей в пользу АК «АЛРОСА».

Как выяснилось, компания не выполнила условия контракта: не поставила стационарный контейнер. В результате покупатель в одностороннем порядке расторг договор и взыскал с поставщика штраф и пени.





Должника предупредили о штрафных санкциях в случае неисполнения решения суда. Чтобы не выплачивать исполнительский сбор в размере свыше 250 тыс.руб., компания закрыла задолженность.

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