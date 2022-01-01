Елена Синица
Пермское УФССП взыскало 3,5 миллиона в пользу российской алмазодобывающей компании
Должником оказалась компания из Александровска
Поделиться
Твитнуть
Поясняется, что на исполнение судебным приставам направили документ о взыскании с ООО «Александровск Конвейер Сервис» задолженности в размере более 3,5 млн рублей в пользу АК «АЛРОСА».
Как выяснилось, компания не выполнила условия контракта: не поставила стационарный контейнер. В результате покупатель в одностороннем порядке расторг договор и взыскал с поставщика штраф и пени.
Должника предупредили о штрафных санкциях в случае неисполнения решения суда. Чтобы не выплачивать исполнительский сбор в размере свыше 250 тыс.руб., компания закрыла задолженность.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть