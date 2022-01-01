В мэрии Перми решили создать кадровый резерв Приём документов начинается с 15 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 декабря начинается приём документов от кандидатов в управленческий резерв администрации Перми. Об этом в своём тг-канале сообщил глава города Алексей Дёмкин. В резерв могут войти жители города с высшим образованием, которые имеют опыт работы на руководящих должностях.

– Городу нужны молодые управленцы со свежими идеями. В мэрии пригодится опыт специалистов из соцсферы, бизнеса, промышленности или силовых структур, – отметил Дёмкин

Конкурс объявляется на руководящие должности, например, руководителей департаментов, комитетов, управлений, администраций районов, муниципальных казённых учреждений.

Документы для участия в конкурсе принимаются по 25 января по адресу: ул. Екатерининская, 63. Задать вопросы можно по тел.: 212-40-11, 217-33-58.

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