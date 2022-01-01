Андрей Стрельцов
«Молот» обыграл АКМ
Но победа не позволила пермскому клубу войти в зону плей-офф
Хоккеисты «Молота» продолжили своё выступление в чемпионате ВХЛ игрой в Туле. Матч получился упорным и завершился победой гостей со счётом 4:2.
В составе пермской команды отличились Никита Кирьянов, а также вернувшийся на лёд после травмы Илья Чефанов. Дважды отличился Михаил Беляев, открывший счёт забитым шайбам за «Молот».
Пока пермский хоккейный клуб остаётся на 17 месте в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Сергея Бердникова проведут 15 декабря в Москве против ХК «Звезда».
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