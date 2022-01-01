Андрей Стрельцов «Молот» обыграл АКМ Но победа не позволила пермскому клубу войти в зону плей-офф Поделиться Твитнуть

Хоккеисты «Молота» продолжили своё выступление в чемпионате ВХЛ игрой в Туле. Матч получился упорным и завершился победой гостей со счётом 4:2.

В составе пермской команды отличились Никита Кирьянов, а также вернувшийся на лёд после травмы Илья Чефанов.​ Дважды отличился Михаил Беляев, открывший счёт забитым шайбам за «Молот».

Пока пермский хоккейный клуб остаётся на 17 месте в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Сергея Бердникова проведут 15 декабря в Москве против ХК «Звезда».

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