Андрей Стрельцов
«Парма» одержала долгожданную победу
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» на своей площадке одержала победу над «Минском». Встреча прошла с преимуществом хозяев паркета и завершилась со счётом 85:62.
Джастин Роберсон стал самым результативным игроком матча в составе победителей. Он набрал 22 очка. Ещё 17 баллов на счету Брайона Аллена, у Тайлор Онгвае 11 очков.
Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 17 декабря так же на своей площадке. В Пермь приедет казахстанская «Астаны».
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