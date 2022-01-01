Андрей Стрельцов «Парма» одержала долгожданную победу Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ​ ​ баскетболисты «Пармы» на своей площадке одержала победу над «Минском». Встреча прошла с преимуществом хозяев паркета и завершилась со счётом 85:62.

Джастин Роберсон стал самым результативным игроком матча в составе победителей. Он набрал​ 22 очка. Ещё 17 баллов на счету Брайона Аллена, у Тайлор Онгвае 11 очков.

Следующий матч «Парма-Пари» проведёт 17 декабря так же на своей площадке. ​ В Пермь приедет казахстанская «Астаны». ​

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