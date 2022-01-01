Максим Артамонов В Пермском крае следком начал проверку по факту ДТП с автобусом в Кизеле Ранее проверку организовала прокуратура Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следком по региону начал проверку в связи с аварией пассажирского автобуса под Кизелом, в результате которой пострадали несколько пассажиров. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным следкома, 12 декабря при движении по автодороге в Кизеле водитель рейсового автобуса не справился с управлением, из-за чего автобус опрокинулся в кювет. В автобусе в момент ДТП находились шесть пассажиров. Четверым оказана необходимая медпомощь, двое из них госпитализированы. Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, оказывающий услугу по перевозке пассажиров.

Сейчас следователи Губахинского межрайонного следственного отдела устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, авария произошла 12 декабря в 18:50, когда рейсовый автобус ехал по маршруту Александровск—Пермь через Кизел. Он перевернулся в районе горы Доменный угор.

После происшествия прокуратура Кизела организовала проверку.

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