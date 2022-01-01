В ходе военной спецоперации на Украине погиб разведчик из Пермского края Андрею Белькову было 26 лет Поделиться Твитнуть

В ходе СВО на Украине 5 декабря погиб 26-летний сержант-контрактник из Пермского края Андрей Бельков. Он был разведчиком-радиотелефонистом разведывательного взвода. О гибели военнослужащего сообщили в администрации Косинского округа и выразили соболезнования родным и близким.

Андрей родился и вырос в деревне Пятигоры. У него остались родители и сестра.

Прощание с погибшим военным состоится 14 декабря в здании сельского ДК в деревне Пятигоры. Начало в 12.00.

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