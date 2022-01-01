Елена Синица Реставрацию хореографического училища в Перми оценили в 87 миллионов Здание является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми объявили конкурс по поиску подрядчика, который займётся реставрацией «старого корпуса женского епархиального училища, где в хореографическом училище учились Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова». Информация об этом содержится на портале госзакупок.

Здание является объектом культурного наследия. Заказчиком работ является Пермское государственное хореографическое училище. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 87,15 млн руб.





Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит заняться внутренней отделкой здания, а также приспособлением инженерных сетей для современного использования.





Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 декабря.

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