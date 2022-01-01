Елена Синица Краевое МЧС предупредило об изморози и гололёде до 16 декабря Температура воздуха ночью будет опускаться до -15 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МЧС Пермского края сообщило о неблагоприятных погодных явлениях вплоть до 16 декабря. Об этом пишет ВЕТТА.

В период с 14 по 16 декабря в крае ожидается гололёд, изморозь. В северной части региона местами возможно сильное наслоение изморози и гололеда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев.





В это период температура воздуха составит до -12...-15 градусов, днем ожидается около -6...-8.





Ранее сообщалось, что с 9 по 12 декабря в Перми выпало 37 мм осадков. Это составило 77% месячной нормы.

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