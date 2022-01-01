Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В музей — за один рубль Пермский краеведческий музей дарит посетителям «Новогодний подарок от музея» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

В преддверии новогодних праздников Пермский краеведческий музей дарит пермякам и гостям города возможность посетить все экспозиции во всех своих филиалах по символической стоимости — 1 рубль.

Акция продлится с 15 по 30 декабря, музеи в эти дни работают по обычному графику. Билет стоимостью 1 рубль действителен для самостоятельного осмотра выставок и экспозиций. Акция не распространяется на экскурсионное обслуживание.

По «подарочным» билетам можно посетить Дом Мешкова, Музей пермских древностей, мемориальный дом-музей Н.Г. Славянова, Музей-диораму, Детский музейный центр, исторический парк «Россия — Моя история», Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», дом-музей «Подпольная типография», дом-музей Василия Каменского в Троице, Осинский краеведческий музей и музейный комплекс «Дом Пастернака» в посёлке Всеволодо-Вильва.

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