Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В музей — за один рубль
Пермский краеведческий музей дарит посетителям «Новогодний подарок от музея»
В преддверии новогодних праздников Пермский краеведческий музей дарит пермякам и гостям города возможность посетить все экспозиции во всех своих филиалах по символической стоимости — 1 рубль.
Акция продлится с 15 по 30 декабря, музеи в эти дни работают по обычному графику. Билет стоимостью 1 рубль действителен для самостоятельного осмотра выставок и экспозиций. Акция не распространяется на экскурсионное обслуживание.
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