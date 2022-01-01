Елена Синица С начала года кассовый разрыв в транспортной отрасли Перми снизился на 700 миллионов При этом возросло количество «безбилетников» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по ноябрь 2022 года пассажиропоток в пермском общественном транспорте составил 185,6 млн человек. Это на 10 млн человек больше, чем за аналогичный период 2021 года. Такие данные озвучил глава дептранса Анатолий Путин на заседании комитета гордумы по экономическому развитию.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», доля безбилетных пассажиров за этот период составила 18%. Это на 11,3% больше, чем за такой же период времени в прошлом году.





По словам Анатолия Путина, сейчас контролёры проводят порядка 17-19 тыс. проверок в месяц. Примерно 2 тыс. человек ежемесячно привлекается к административной ответственности из-за безбилетного проезда. В то же время чиновник отметил, что есть тенденция к снижению числа безбилетников. Сейчас их на 3-4% меньше, чем полгода назад.





Доходы отрасли за этот период составили 3,984 млрд руб. (для сравнения: год назад — 3,227 млрд руб.). Расходы достигли 5,367 млрд руб. (год назад — 5,308 млрд руб.).





Кассовый разрыв в отрасли, по сравнению с 11 месяцами прошлого года, сократился на 698,4 млн руб., или на 33,6% — с 2,08 до 1,382 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.