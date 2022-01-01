В пермском аэропорту из-за неисправности не смог взлететь самолёт Авиакомпания приняла решение об отмене рейса Поделиться Твитнуть

В понедельник, 12 декабря, при взлёте самолёта Embraer 190, выполнявшего рейс № 875 Пермь—Волгоград, сработала сигнализация о неисправности. В связи с этим экипаж воздушного судна принял решение прекратить взлёт. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Авиапроисшествие случилось в 23.55 местного времени.

После инцидента самолёт авиакомпании «Икар» отправился на стоянку.

Как сообщили «Новому компаньону» в пермском аэропорту, по решению перевозчика рейс № 875 в Волгоград был отменён.

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