В Прикамье растёт число новых зарегистрированных предпринимателей Поделиться Твитнуть

Пермский край занимает восьмое место среди субъектов России по числу новых зарегистрированных предпринимателей. При этом в большинстве регионов этот показатель снижается. Об этом сообщает Минэкономразвития Прикамья. Данные основаны на анализе статистики ФНС России по регистрации нового бизнеса за январь-ноябрь 2022 года среди всех регионов РФ. За 11 месяцев текущего года в Пермском крае зарегистрировали свой бизнес более 15,1 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций.

По данным краевого министерства, на общероссийском уровне лидером роста по количеству зарегистрированных организаций и индивидуальных предпринимателей за январь-ноябрь 2022 года (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года) стал Чукотский автономный округ с показателем 20%. Второе и третье места делят между собой Чеченская республика и Республика Ингушетия (18%). На четвёртом месте Москва (17%), пятое место у Республики Тыва (13%). Шестое и седьмое места делят Республики Татарстан и Северная Осетия-Алания (по 9%). На восьмом месте — Пермский край, где рост составил 8%. Замыкают ТОП-10 Свердловская область (7%, 9 позиция) и Республика Удмуртия, Ленинградская, Ульяновская и Курганская области (6%). При этом из 84 проанализированных субъектов РФ 57 регионов показали нулевую или отрицательную динамику, отметили в министерстве.

В рейтинге регионов Приволжского федерального округа на первом месте Республика Татарстан (9%), на втором — Пермский край (8%). Далее следуют Удмуртия и Ульяновская область (показали рост на 6%), Кировская область (3%), Нижегородская область (1%).

Краевые власти отмечают, что рост количества предпринимателей в Прикамье напрямую связан с созданием благоприятных условий для бизнеса — одного из ключевых направлений работы правительства Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина. В 2022 году на территории Пермского края действуют ранее принятые меры поддержки бизнеса (налоговые льготы, возмещение по кредитам, льготные госгарантии по рекордно низким ставкам), а также установлены новые. В том числе, максимально снижены налоговые ставки по УСН для вновь зарегистрированных предпринимателей (без ограничения по видам деятельности и количеству сотрудников), ведётся поддержка предпринимателей, испытывающих трудности в условиях санкционного давления.

По инициативе губернатора была усовершенствована региональная налоговая система: с 1 января 2023 года увеличен порог по площади зала с 50 до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и общепита, работающих на патенте, расширены возможности применения льготы по УСН для санаторно-курортных организаций и детских лагерей. Также на площадке Центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» открылся первый на Урале Центр электронной торговли, который будет помогать самозанятым и предпринимателям выходить на электронные площадки.

В помощь малым и средним предпринимателям, работающим на территории Пермского края, был создан сайт rostperm.ru. На нём собрана вся информация по мерам поддержки МСП, налоговым режимам и льготам.

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