Елена Синица Пермское УФАС потребовало от коммунального предприятия перестать завышать цены Превышение стоимости услуг составило 36% Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС поступило обращение от ООО «АПК «Красава». Организация пожаловалась на МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального района» из-за нарушения порядка расчётов за услуги водоотведения.

Поясняется, что с 1 сентября МУП «Энергоснабжение Пермского муниципального района» стало работать в сфере услуг водоснабжения и водоотведения на территории Кондратовского сельского поселения. При этом тарифы на услуги были установлены только в ноябре.





В тот период, пока тариф не был установлен, предприятие руководствовалось тарифом «Новогора-Прикамье» (53,88 руб./куб. м). В этом случае это являлось неправомерным. Предприятие должно было использовать тариф предыдущей гарантирующей организации (39,43 руб./куб. м).





По данным УФАС, незаконно применённый тариф оказался на 36% выше, чем тариф предыдущей организации.





В результате УФАС потребовало провести перерасчёт. Исполнить это требование нужно в течение декабря.

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