Максим Артамонов В Пермском крае чиновники присвоили деньги, выделенные на патриотическое воспитание По решению суда с них взыскали более 4,3 миллиона рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Судебные приставы взыскали материальный ущерб в размере 4 млн 350 тыс. руб. с бывших чиновников краевого минобра, осуждённых за коррупцию. Об этом сообщается на сайте Управления ФСПП по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, в 2019 году экс-глава отдела дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики и его подчинённый — консультант отдела и по совместительству руководитель АНО ДО «Краевой казачий центр «Пластун» были признаны виновными в совершении семи преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

Суд установил, что они похищали деньги под видом исполнения госконтрактов для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях.

Помимо уголовного наказания, осуждённые обязаны были возместить материальный ущерб, причинённый краевому минобру. Исполнительное производство о взыскании с них задолженности в размере около 4 млн 350 тыс. руб. находилось в межрайонном отделе судебных приставов.

Чтобы взыскать ущерб, у одного из должников были арестованы два грузовика «КамАЗ». Автомобили были переданы на реализацию, но покупателей не нашлось. В итоге бывшие чиновники всё же нашли деньги и перечислили на депозитный счёт приставов всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.