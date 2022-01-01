Максим Артамонов
В Пермском крае чиновники присвоили деньги, выделенные на патриотическое воспитание
По решению суда с них взыскали более 4,3 миллиона рублей
Судебные приставы взыскали материальный ущерб в размере 4 млн 350 тыс. руб. с бывших чиновников краевого минобра, осуждённых за коррупцию. Об этом сообщается на сайте Управления ФСПП по Пермскому краю.
Как уточнили в ведомстве, в 2019 году экс-глава отдела дополнительного образования, воспитания и молодёжной политики и его подчинённый — консультант отдела и по совместительству руководитель АНО ДО «Краевой казачий центр «Пластун» были признаны виновными в совершении семи преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).
Суд установил, что они похищали деньги под видом исполнения госконтрактов для организации отдыха детей в военно-спортивных лагерях.
Помимо уголовного наказания, осуждённые обязаны были возместить материальный ущерб, причинённый краевому минобру. Исполнительное производство о взыскании с них задолженности в размере около 4 млн 350 тыс. руб. находилось в межрайонном отделе судебных приставов.
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