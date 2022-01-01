Елена Синица Заболеваемость ОРВИ в Пермском крае за неделю выросла на 10,2% За неделю зарегистрировано 25 938 случаев заболевания Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

В Пермском крае за неделю с 5 до 11 декабря зарегистрировано 25 938 случаев заболевания ОРВИ. Это на 10,2% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

При этом наибольший удельный вес приходится на группу «взрослые» — 50,3%.





По данным ведомства, в основном циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.





Ведомство рекомендует вакцинироваться, носить маски в общественных местах, не переохлаждаться.

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