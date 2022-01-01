Елена Синица В Пермском районе ликвидировали свалку ТКО Общая площадь свалки составляла более 847 кв. метров Поделиться Твитнуть

В Лобановском сельском поселении ликвидировали свалку ТКО. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ноябре ведомство провело проверку и выяснило, что здесь складируют бетон, кирпичи, брёвна, арматуру, доски, ветки и шины. Общая площадь складирования отходов составляла 847,68 кв. м.





Тогда администрация муниципалитета получила предостережение о необходимости ликвидировать свалку.





Управление выполнило ещё одну проверку в начале декабря и убедилось, что свалка устранена.

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