Из Пермского края в другие страны и регионы России вывезли 110 тысяч новогодних ёлок Продукция прошла лабораторный контроль Поделиться Твитнуть

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В 2022 году из Пермского края вывезено 110,6 тыс. новогодних и рождественских деревьев (ель, сосна). Товар экспортирован в Туркменистан, Казахстан, Беларусь, а также в другие регионы РФ. Среди них Ленинградская, Московская, Тульская, Оренбургская, Тюменская, Ростовская, Самарская области, Республика Башкортостан, Краснодарский и Ставропольский край. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Только в декабре из Пермского края проконтролированы крупные отправки ёлок и сосен в Беларусь и Казахстан — 3400 и 4350 шт. соответственно.

Продукция прошла лабораторный контроль. Карантинных объектов не обнаружено. Владельцам хвойной продукции выдано 14 фитосанитарных сертификатов.





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