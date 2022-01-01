Максим Артамонов В Прикамье на пожаре погиб человек Спасатели обнаружили его тело в квартире пятиэтажки Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В посёлке Уральский в Нытвенском округе на пожаре в многоквартирном жилом доме погиб человек. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл 11 декабря около 15:30 в пятиэтажном доме на ул. Набережной.

К месту происшествия прибыли 16 человек личного состава и пять машин. Пожарные установили, что горит квартира на четвёртом этаже. Приблизительная площадь пожара — 3 кв. м. Во время пожара было обнаружено тело одного из жителей.

Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар и сейчас устанавливают обстоятельства и причины происшествия.









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