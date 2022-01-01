Елена Синица В Пермском Политехе назначили нового проректора Пост проректора по молодёжной политики занял Александр Труфанов Поделиться Твитнуть

Фото: ПНИПУ

В Пермском Политехе (ПНИПУ) с 12 декабря пост проректора по молодежной политике и информатизации занял кандидат технических наук Александр Труфанов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Александр Труфанов окончил Пермский Политех в 2000 году по специальности «Динамика и прочность машин».





В 2003 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Математическое моделирование технологических и остаточных напряжений в анизотропных оптических волокнах».





С 2009 года был директоров Областного центра новых информационных технологий ПНИПУ. Затем в 2021 году стал руководителем департамента цифровой трансформации и стратегических коммуникаций в вузе.





Ранее пост проректора по молодёжной политике занимал Николай Шевелев. Сейчас он занимает должность директора по комплексной безопасности ПНИПУ.

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